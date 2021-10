Conxelados impostos e taxas no orzamento municipal de 2022, ao que lle afectará a suba da luz e a sentenza da plusvalía

Raimundo González Carballo, concelleiro de Facenda © PontevedraViva

Por oitavo ano consecutivo, o goberno municipal decide manter os actuais impostos e taxas para a elaboración do orzamento de 2022. Todas quedarán conxeladas como sucede desde 2014, segundo anunciaba este mércores o concelleiro de Facenda, Raimundo González.

Con esta medida quérese diminuír a presión fiscal sobre a cidadanía nun ano no que o IPC subiu un 4% e con previsións de que continuará en ascenso debido ao incremento dos prezos de materias primas, produtos esenciais e das diversas enerxías. Raimundo González afirma que con esta decisión os pontevedreses aforrarán dous millóns de euros, cantidade que deixarán de ingresar as arcas municipais.

Segundo os datos expostos, os ingresos anuais por impostos no municipio achéganse aos 30 millóns de euros, 20 deles procedentes do IVE. Se se lle aplicase unha subida do 4% a cifra ascendería a 1.200.000 euros. No apartado de taxas, a cantidade sitúase en 19,5 millóns de euros, que en caso de aplicarse o 4% da subida do IPC, a cifra estableceríase contorna aos 800.000 euros.

Para compensar parcialmente a conxelación, o concelleiro indicou que continuarán coas inspeccións fiscais e actualización de censos, cunha persecución especial á fraude no caso de taxas de recollida de residuos sólidos urbanos e de rede de sumidoiros. Tamén actualizarán os censos do Imposto de Actividades Económicas, que afecta a empresas que facturan máis dun millón de euros, segundo indicou.

O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA O IMPOSTO MUNICIPAL DE PLUSVALÍA

En relación á sentenza do Tribunal Constitucional, coñecida nas últimas horas, na que o alto tribunal anula o método de cálculo deste imposto de plusvalía, que grava o incremento dos terreos de natureza urbana que se transmiten, Raimundo González informou de que para o exercicio de 2021 a cifra de ingresos por este imposto ascendía a 1,7 millóns de euros.

Indicou que as consecuencias da sentenza en Pontevedra son diferentes porque no municipio non se aplica a autoliquidación senón que é o Concello quen realiza a liquidación. Ademais, lembrou que non se aplica o máximo tipo impositivo que se sitúa no 30% como en gran parte das capitais de provincia, senón o 21%.

En todo caso, o concelleiro recoñeceu que "somos sensibles a esta sentenza" asegurando que afecta no apartado de ingresos na elaboración dos orzamentos de 2022. Lembrou que desde 2017 o Goberno central, primeiro con Mariano Rajoy e agora con Pedro Sánchez, non modificara a lei para adaptar este imposto. Por este motivo, espera que o Estado compense aos municipios por esta falta de ingresos e que reforme a lei en breve para que se poida aplicar ese gravame na transmisión dos terreos.

En relación coa elaboración do orzamento para o próximo ano, Raimundo González admite que se presentan "variables que nunca tivemos" derivadas desta sentenza do Tribunal Constitucional e dos incrementos da factura de enerxía eléctrica, que obriga ao Concello a pagar dous millóns de euros, ademais das que se producen no gas ou no gasóleo. Ao mesmo tempo, tamén sinala que deberán ter en conta que o incremento do IPC afectará tamén para a adxudicación de obras porque todos os materiais son máis caros. Indicou que previsiblemente á hora de orzar estes traballos haberá que subir ao redor dun 15%.

O actual orzamento do municipio de Pontevedra, aprobado en xaneiro deste ano, ascende a 80,7 millóns de euros.