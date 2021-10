Inminente inicio da reforma do Centro Sur para convertelo en residencia para dependentes

A reforma do Centro Sur de Campolongo, un dos proxectos máis ambiciosos que ten o Concello en carteira, comezará en apenas dúas semanas. O inicio está previsto para o próximo 8 de novembro, segundo informa o goberno municipal.

Construcciones Ramírez será a empresa que execute os traballos de reforma de este inmoble, que acollerá unha residencia para persoas dependentes que xestionará Amencer. Ten un orzamento de 1,54 millóns de euros e un prazo de execución de oito meses.

A ela vaise a sumar outra actuación como a reforma interior do edificio municipal de Santa Clara, bautizado como As Redeiras, no que se investirán 90.600 euros para acondicionalo como sede do Centro de Información á Muller, entre outros equipamentos.

Estas obras serán executadas tamén por Construcciones Ramírez e terán que estar rematadas nun prazo máximo de dous meses.

O paquete de obras que o Concello pon en marcha para a mellora dos servizos públicos e a modernización da administración pública inclúe tamén os novos baños do Pazo da Cultura, cuxa reforma comezou en setembro e no que se invisten 46.700 euros.

Ademais, case 459.000 euros serán para a ampliación do cemiterio de San Amaro con novos columbarios, que construirá ACEVI nun prazo de catro meses; e outros 15.600 euros permitirán acondicionar as oficinas deste mesmo camposanto.

Para a adaptación de espazos para os novos vestiarios da Policía Local, que executará a empresa GPD, haberá 46.700 euros e terán que estar rematados en tres meses; e para a climatización deste espazo, que correrá a cargo de Sedefri, 8.100 euros.