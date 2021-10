Recorre unha multa de aparcamento alegando que non entende o galego e a xuíza oblígalle a pagala

Descoñecer o idioma galego, polo menos cando unha persoa naceu e reside habitualmente en Galicia, non exime de cumprir as normas de tráfico. Así o sentenciou a xuíza titular do xulgado do contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra.

Fíxoo tras desestimar o recurso presentado por un home que, o 20 de febreiro de 2020, foi multado con 100 euros por aparcar o seu coche nunha zona reservada para servizos, na rúa Cobián Roffignac, e facelo máis dos quince minutos autorizados.

O sancionado alegara, por unha banda, a vulneración do principio de inocencia ao entender que as probas contra el eran "insuficientes", algo que a maxistrada rexeita, afirmando que o expediente foi tramitado "correctamente".

Pero a base do seu recurso residía, con todo, no seu rexeitamento ao sinal que regulaba estes aparcamentos, porque alegaba que esta incumpría a Lei de Tráfico.

Mantiña que o sinal só estaba indicado en galego con "agás servizos, máximo 15 minutos", o que supoñía un defecto "formal" que debía levar ao xulgado a anular a multa imposta.

Pero o tribunal conclúe que o demandante non pode alegar incomprensión do idioma galego cando, por nacemento e por residencia, "presúmese que entende os termos da indicación".

Esta sentenza é firme e contra ela non cabe recurso algún.