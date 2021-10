A Garda Civil intervén máis dun milleiro de paquetes de tabaco de contrabando na peaxe de Vilaboa

A Garda Civil incautouse dunha partida de algo máis dun milleiro de paquetes de tabaco de contrabando nun control de vehículos á altura da peaxe de Vilaboa.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, os feitos sucederon a pasada fin de semana no transcurso dun control selectivo dos vehículos que circulaban pola autoestrada AP-9, no que participaron efectivos da Patrulla Fiscal e Fronteiras de Marín.

Nun dos vehículos inspeccionados, que ía conducido por un veciño de Moaña, a Garda Civil atopou unha partida de tabaco que circulaba ilegalmente sen as preceptivas precintas fiscais.

Ao inspeccionar o vehículo procedeuse á aprehensión dun total de 1.180 paquetes de tabaco de diferentes marcas, que carecían deste requisito fiscal, valoradas no mercado en algo máis de 5.700 euros.

O tabaco intervido depositouse no ao almacén provincial de Tabacalera S.A., e o condutor e propietario do vehículo foi denunciado por vía administrativa ante a Administración de Aduanas e Impostos Especiais de Pontevedra, como presunto autor dunha infracción de contrabando.