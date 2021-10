O PP alega contra o Regulamento de Teletraballo da Deputación e pide que estea máis "pegado á realidade"

O Partido Popular presentou alegacións ao Regulamento de Teletraballo da Deputación de Pontevedra para convertelo nun documento "máis pegado á realidade e ás necesidades dos traballadores".

Reclama que entre os criterios prioritarios para autorizar o teletraballo se inclúan ás persoas con discapacidade, ás traballadoras embarazadas, vítimas de violencia machista, maiores de 60 anos, persoas que necesiten conciliar a vida familiar e laboral, e aos traballadores que non teñan autorizada compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade no sector público. Ademais, piden que non se exclúa aos traballadores que teñan recoñecida a compatibilidade con outra actividade para solicitar o teletraballo, e se substitúa por dar preferencia aos que non a teñan.

A voceira do grupo, Pepa Pardo, anunciou este luns que levará ao vindeiro pleno da Deputación, previsto para este venres 29 de outubro, as alegacións presentadas e recorda que xa en xaneiro de 2020, dous meses antes do inicio da pandemia, o seu partido defendeu no pleno unha moción para solicitar a súa implantación, proposta que foi rexeitada por PSOE e BNG. Pouco despois, en marzo, "demostrouse a importancia de contar con este regulamento".

O grupo provincial do PP valora "positivamente" o cambio de criterio da Deputación neste campo, pero entende que hai "varios aspectos que non se inclúen e son precisos para adecualo e facelo máis efectivo".

Así, defende que o teletraballo "ben regulado e cuns procesos bos, favorece a conciliación, pero tamén aforra custes á empresa e aos traballadores, evita desprazamentos e favorece a diversidade".

Recorda que tanto o Real Decreto Lei do ano 2020 como a Lei de 2021 de traballo a distancia, contemplan o teletraballo como unha mellora da conciliación do desenvolvemento profesional coa vida persoal e familiar, e por iso critica que o regulamento proposto polo Goberno provincial diga xusto o contrario e fale dunha "concepción errónea".

O PP propón tamén que o protocolo inclúa establecer un prazo razoable para que o traballador a distancia se incorpore ao seu posto, e substituír a incorporación inmediata, "porque en determinadas ocasións vai ser imposible", po un "prazo máis razoable" de tres días. En relación á extinción solicitan que se suprima a causa de non realizar o teletraballo desde o domicilio declarado na solicitude.

Entre as alegacións dos populares inclúense darlle maior importancia ao plan individual do teletraballo, xa que é o instrumento de seguimento e avaliación durante as xornadas laborais desenvoltas baixo este réxime. E tamén engadir a relación dos recursos que a Deputación pon a disposición dos teletraballadores, como por exemplo ordenador, ferramentas ofimáticas, de traballo remoto ou colaborativo, ciberseguridade, bases de datos, sistema de firma electrónica... E evitar as duplicidades de equipos facendo referencia a que os dispositivos que se entreguen para o teletraballo deben ser os mesmos que se empreguen na modalidade de traballo presencial.