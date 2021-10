A área sanitaria volve sumar cinco novos positivos nun día e mantén un paciente en UCI

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés mantén este sábado un paciente con covid-19 na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo. É, desde hai días, o único enfermo co virus nos hospitais pontevedreses, pois non hai ningún ingresado en planta de hospitalización. Desta forma, o Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra e o Hospital do Salnés mantéñense libres da enfermidade.

En canto á evolución da pandemia, este sábado, con datos das seis da tarde do venres, hai 52 casos activos de covid-19, cinco máis que o balance anterior. En realidade, confirmáronse cinco positivos novos na última xornada, xusto a mesma cifra que o día anterior.

Nesta mesma xornada realizáronse, en 24 horas, 169 probas PCR’ s, que elevan a 306.799 o total das xa efectuadas desde o inicio da pandemia.

Deses 52 pacientes, un está en UCI e os outros 51 evolucionan no seu domicilio baixo control médico, con síntomas leves ou asintomáticos.

Na última xornada non se confirmou a curación de ningún paciente. Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 21.235 pacientes e faleceron por este virus na área sanitaria 205 pacientes.

EVOLUCIÓN EN GALICIA

A nivel autonómico, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus é de 413.

Do total de pacientes coa infección activa, 131 son da área da Coruña, 28 da de Lugo, 43 da de Ourense, 52 da de Pontevedra, 69 da área de Vigo, 70 da de Santiago e 20 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 7 están en UCI, 19 en unidades de hospitalización e 387 no domicilio.

Polo de agora, en Galicia hai un total de 179.871 persoas curadas e faleceron polo virus 2.649.

O número de PCR realizadas é de 2.882.331 e o número de doses de vacina contra a covid-19 administradas é de 4.418.832.