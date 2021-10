A Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía abre o seu proceso electoral

A Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa informa da apertura do proceso electoral para a renovación do seu pleno coa exposición do censo, que poderá consultarse en calquera das súas tres sedes físicas ata o próximo 13 de novembro de 2021, así como na web www.camarapvv.com.

A exposición do censo estará ao dispor de todos os electores a partir do luns día 25 de outubro nas oficinas de Pontevedra (Xardíns de Vicenti, 4 -2º), Vilagarcía de Arousa (Avda. Doutor Tourón, 46) e Vigo (República Arxentina, 18A) en horario de 8.30 a 17:30 horas de luns a xoves, e de 9:00 a 15:00 horas os venres.

Entre o 25 de outubro e o 26 de novembro os electores terán dereito a formular por escrito as súas reclamacións sobre calquera erro que detecten, inclusión ou exclusión das empresas no censo exposto nos grupos e categorías correspondentes, que serán resoltas polo Comité Executivo da Corporación ata o día 14 de decembro.