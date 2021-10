Enfróntase a 11 anos de cárcere por tentar matar a un amigo tirándoo desde unha altura de oito metros na Illa

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra xulgará o vindeiro martes 26 de outubro a un veciño da Illa de Arousa acusado de tentar matar a un amigo tirándoo ao baleiro desde unha altura de oito metros.

A Fiscalía pide que sexa condenado a 11 anos de cárcere como autor dun delito de asasinato en grao de tentativa. Tamén quere que se lle impoña unha orde de afastamento que lle impida aproximarse á súa vítima, o seu domicilio, lugar de traballo ou calquera outro que sexa frecuentado por el nun radio non inferior a 150 metros por un prazo de 10 anos superior á pena de prisión imposta.

Así mesmo, pide que non se poida comunicar con el por calquera medio de comunicación ou medio informático ou telemático, contacto escrito, verbal ou visual por un prazo de 10 anos superior á pena de prisión imposta e que se lle impoña unha medida de liberdade vixiada por tempo de 10 anos tras saír en liberdade.

Os feitos ocorreron durante a madrugada do día 8 de marzo de 2020, cando o acusado e a súa vítima, ambos veciños e coñecidos da Illa de Arousa, coincidiron nun pub. Sobre as catro da madrugada, o outro home abandonou o local e regresou a pé ao seu domicilio. Unha vez alí, o acusado chamoulle por teléfono pedíndolle que fose recollelo á zona coñecida como 'O Charco'.

O seu amigo foi ata alí en coche e, ao chegar, seguindo as súas instrucións, conduciu o seu vehículo ata o edificio de usos náuticos da localidade. Unha vez alí, subiron ata o alto da construción, momento no que o procesado pediulle ao outro home que se quitase o bolso-bandoleira que levaba posto.

Segundo o relato de feitos do fiscal, acto seguido, "de forma súbita e inesperada", aproveitando que se achaba case virado totalmente de costas, e sendo ademais o procesado moito máis alto e corpulento que el, agarrouno da cintura e das pernas, alzouno no aire e, co propósito de acabar coa súa vida, lanzouno ao baleiro desde unha altura de 8 metros, impactando contra o chan de formigón.

Seguidamente e a fin de completar o seu propósito, colleu o bolso-bandoleira que o seu amigo quitouse previamente e onde portaba o seu teléfono móbil, unhas chaves e diversa documentación. No camiño de regreso ao seu domicilio, desfíxose das devanditas pertenzas. Todas menos o móbil foron achadas ao día seguinte por unha mariscadora.

A vítima tiña 35 anos, era mariscador e tiña recoñecido un grao de discapacidade do 34%. Tras estes feitos, permaneceu ingresado no hospital desde o día 8 de marzo ata o 20 de abril de 2020. Ata o 31 de marzo estivo na UCI e tivo que ser operado varias veces.

O mozo presenta unha limitación para a deambulación, unha claudicación do membro inferior esquerdo e unha limitación da capacidade de carga, transporte ou mobilización co membro superior dereito, polo que se atopa limitado de maneira total para levar a cabo calquera actividade profesional que precise deambulación, subir/baixar escaleiras, subir/baixar pendentes, subir a escaleiras de man ou estadas.

O escrito de acusación da Fiscalía tamén pide que indemnice á súa vítima con 2.506,08 euros polos 24 días que sufriu de prexuízo persoal particular de carácter moi grave; 9.945,37 euros por 127 días de prexuízo persoal particular de carácter moderado; 10.805,70 euros por 199 días de prexuízo persoal particular de carácter moderado; 4.072,19 euros en concepto de prexuízo persoal particular sufrido como consecuencia das intervencións cirúrxicas que se lle realizaron; 74.510,10 euros en concepto de prexuízo psico-físico; 28.948,01 euros en concepto de prexuízo estético; e unha cantidade aínda por fixar por prexuízo moral polas secuelas sufridas.