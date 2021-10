O macroxuízo por estafas a aseguradoras desínflase: 13 acusados confesan e evitan o banco

Xuízo a sete acusados de estafa a compañías aseguradoras © PontevedraViva

A Fiscalía Provincial de Pontevedra chegou a acordos de conformidade con 13 das 20 persoas acusadas de participar nunha presunta estafa continuada a aseguradoras a través de partes fraudulentos de accidentes de tráfico. Eses acordos xa se plasmaron nunha sentenza e desinflaron o macroxuízo que finalmente empezou este xoves na Audiencia Provincial, tras varias suspensións no últimos catro anos e unha longa espera desde que ocorreron os feitos. As estafas máis antigas remóntanse ao ano 2006.

Segundo puido confirmar PontevedraViva, o fiscal do caso, Jesús Calles, chegou a acordo con 13 acusados, pero ofrecéralle as mesmas conformidades a todos eles. A todos ofreceulles aplicarlles unha circunstancia atenuante de dilacións indebidas e a algunha confesión tardía e reparación do dano porque abonaron ás compañías aseguradoras o diñeiro defraudado. Con estes acordos, viron reducida a pena de tal forma que non só evitaron sentar no banco, senón tamén entrar en prisión.

Os acordos afectaron aos principais acusados desta causa, de modo que este xoves finalmente empezou o xuízo con apenas sete procesados no banco, entre eles, un perito dunha compañía aseguradora que presuntamente colaboraba coa trama, un sospeitoso que compraba vehículos que previamente foran declarados sinistro total polas aseguradoras tras sufrir accidentes e as persoas implicadas nun accidente illado entre un BMW e unha furgoneta.

Segundo sostén o fiscal, as casuísticas de accidéntelos froito de investigación foron moi diferentes, aínda que os que chegaron a xuízo están relacionados con vehículos que os seguros aboaron como sinistro total e que, posteriormente, os donos traspasaron a outra persoa. Volveron contratar unha póliza de seguros e supostamente sufriron un accidente polo que volveron reclamar diñeiro. É o caso do citado BMW.

A macro trama que finalmente chegou a xuízo destapouna unha investigación da Policía Local de Pontevedra do ano 2008, aínda que afectou a accidentes en distintos puntos de Pontevedra e a súa área de influencia. Antes de chegar a acordos, o fiscal pedía penas que sumaban 45 anos por diferentes delitos e que supuñan condenas de entre un e cinco anos de cárcere por cabeza por dosdelitos continuados de falsidade en documento mercantil en concurso con dous continuados de estafa, seis delitos de falsidade en documento mercantil en concurso con seis delitos consumados de estafa, tres delitos de falsidade en documento mercantil en concurso con tres tentados de estafa, dous delitos de simulación de delito en concurso con dous tentados de estafa e un delito de simulación de delito en concurso con outro consumado de estafa.

Do sete acusados que sentaron no banco este xoves, tan só un recoñeceu ser autor dos feitos que lle atribúen, mentres que o resto sostiveron a súa inocencia e aseguraron non coñecerse entre eles, tan só unha nai e un fillo que se viron implicados no mesmo accidente.

É o caso do perito sospeitoso, do que non só el sostivo a súa inocencia, senón tamén o coordinador que controlaba as peritazes da súa aseguradora para toda Galicia naquela época, que declarou como testemuña nesta primeira sesión do xuízo e concluíu que revisou todos os expedientes nos que se viu implicado e "el trabajo del profesional es perfecto".

O propio perito indicou que en toda cidade de Pontevedra era o profesional actuante e que el só acudía cando lle enviaba a aseguradora e en base a un accidente cuxas causas xa lle viñan dadas. "Yo me limito a valorar y decir las partes que están dañadas, pero yo no pongo ninguna causa" e que en todos os casos baixo sospeita polos que lle presentou o fiscal tan só nun estivo en desacordo cos danos detectados e así o fixo saber á súa compañía.

No caso do BMW en cuestión que segue sen dilucidarse nesta causa, "los daños que se referían se correspondían con los que yo encontré", aínda que lle "llamó la atención" que estivese implicado en "dos siniestros tan seguidos" e pediu máis datos á compañía.

O comprador dese BMW despois de que se vise implicado no primeiro accidente tamén sentou no banco e relatou que el comprou o coche sinistro total por uns 15.000 euros a cambio de que o taller lle reparase a chapa e pintura e logo asumiu el mesmo o resto de reparacións porque tivera un taller e conservaba as ferramentas. Contactou co taller porque "sabía que se dedicaba a comprar coches con siniestro total y luego venderlos", pero nega calquera implicación nesta trama, pola que "perdí mi trabajo".

Tras compralo e reparalo, tivo un accidente co coche que asegura que non tivo nada que ver cos danos que o vehículo tiña previamente. Nese accidente tamén estivo implicada a súa nai, que sostén a súa inocencia e a do seu fillo.

O xuízo non terminou, senón que continuará o próximo 16 de novembro de 2021 ás 10.15 horas. A sección segunda da Audiencia citou para ese día a tres axentes da Policía Local de Pontevedra que achegarán un testemuño crave para confirmar os feitos, pois son os responsables da investigación inicial que derivou nesta causa xudicial. Ademais, quedan pendentes máis peritos de parte e un citado pola Fiscalía.