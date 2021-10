Galicia recupera os aforos ao 100% e amplía os horarios da hostalería

A Xunta de Galicia puxo fin este xoves á situación de emerxencia sanitaria decretada en marzo de 2020 pola covid-19 e recupera os aforos ao 100 % en todas as actividades que aínda non o facían, principalmente hostalería e lecer nocturno, nas que se vai a ampliar entre media e unha hora o horario de peche.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda anunciou estas medidas nunha comparecencia ante os medios de comunicación ao finalizar o Consello de la Xunta, que analizou a reunión do comité clínico celebrada onte mércores.

Rueda xustificou a medida na situación epidemiolóxica que vive a comunidade en relación á pandemia, aínda que advertiu que non se pode baixar a garda e que hai que seguir actuando con "sentidiño".

De modo que, a partir do sábado, as cafeterías e restaurantes poderán abrir ata as 1:30 horas as noites dos venres e os sábados; mentres que os pubs poderán pechar ás 4:30 horas tamén as fins de semana e as discotecas e salas de festa amplían o seu horario ata as 5 horas todos os días da semana.

Alfonso Rueda sinalou que se mantén a obrigación de presentar certificado de vacinación.

Ademais, os residentes de centros socio-sanitarios poderán saír e recibir visitas e manteranse os cribados periódicos.