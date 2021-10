A plataforma en defensa do centro de saúde de Seixo seguirá protestando ata lograr unha atención médica de calidade

Cadea humana polas rúas de Seixo para defender o Centro de Saúde © Plataforma pola defensa do Centro de Saúde de Seixo

Despois da cadea humana do pasado domingo, a Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo, que agrupa a 20 colectivos e asociacións das parroquias de Santomé de Piñeiro, O Campo, Ardán e Seixo; sigue protestando polo "maltrato" da Xunta que mantén un servizo de so catro horas de médico no centro de saúde.

A ausencia do único médico con praza fixa no centro de saúde fai que o servizo se deteriore posto que o seu substituto unicamente pasa consulta durante catro horas. Unha situación que, segundo o colectivo, dispara as lista de espera a 20 días.

Ademais, denuncian que o doutor suplente "tivo que prolongar o seu traballo máis alá das 4 horas marcadas por contrato para poder atender a veciñanza que estaba citada. Isto é intolerable. Maltratan o persoal e maltratan os pacientes, e a xerencia non quere enterarse que esta situación leva a que o persoal abandone e marche a lugares onde os tratan mellor e con mellores condicións de traballo", recolle o comunicado.

Dende a Plataforma sinalan que “a mobilización do domingo non vai ser a última. Queremos que cesen os recortes, que cubran o persoal que tiñamos antes do 15 de xullo e unha atención sanitaria digna no noso Centro de Saúde, do contrario voltaremos pronto á rúa”, esixen.