Patrimonio non autoriza a demolición do edificio de Michelena lindeiro coas Galerías da Oliva

O proxecto para demoler parte das Galerías da Oliva topouse cun obstáculo inesperado. O servizo de Patrimonio da Xunta de Galicia non autoriza a derriba dun dos dous edificios que se querían tirar, o situado entre Michelena e Gutiérrez Mellado.

Nun informe que, segundo destacou o edil de Urbanismo, Xaquín Moreda, é "bastante rigoroso", os técnicos de Patrimonio aseguran que o proxecto presentado non inclúe o que os promotores pretenden facer con ese solar, polo que non poden autorizar a súa demolición.

Lembran que o edificio está afectado pola área de protección do BIC do santuario da Peregrina e, se o que pretenden é que o solar quede baleiro, se "deturparía" a paisaxe urbana próxima ao templo, algo que "non é compatible" coa conservación do patrimonio.

Como tampouco detallan se o edificio será substituído por outro, Patrimonio prohibe derrubalo. Os promotores deberán entregar o proxecto completo e, a partir del, decidirán.

Ademais, os técnicos apuntan que o edificio non presenta danos estruturais que aconsellen a súa demolición e subliñan que este tipo de inmobles, que datan da década dos anos 40, en cidades como Vigo e Ourense xa están catalogados. Iso si, en Pontevedra aínda non.

Con este informe na man, desde o Concello de Pontevedra informarán á propiedade desta negativa para derrubar o edificio e, segundo Moreda, "terán que decidir o seguinte paso".

Este ditame non afecta ao segundo edificio afectado, o de Gutiérrez Mellado 3, que xa conta con licenza aprobada para a súa derriba ao non ter ningún tipo de protección. Iso si, os seus responsables deberán analizar se lles compensa seguir adiante co seu proxecto.