Expedientan un garda civil de Sanxenxo que disuadiu un cidadán de denunciar porque "non servía para nada"

O Tribunal Supremo acaba de confirmar un expediente imposto pola Garda Civil a un axente que prestaba servizo no cuartel de Sanxenxo por "o atraso, a neglixencia ou inexactitude no cumprimento dos deberes ou obrigacións, das ordes recibidas ou das normas de réxime interior, así como a falta de rendemento no desempeño do servizo habitual" pola súa actuación ante un cidadán que acudiu a presentar unha denuncia e ao que convenceu para que desistise.

O capitán xefe da compañía de Vilagarcía impúxolle un expediente sancionador o 16 de marzo de 2020 que supuxo "perda de dous días de haberes con suspensión de funcións" como autor dunha falta leve e, a pesar de que el recorreu ata o final, a sanción confirmárona o xeneral xefe de Zona de Galicia, o Tribunal Militar Territorial Cuarto e agora a Sala do Militar do Supremo.

Tanto o Supremo como o Tribunal Militar Territorial Cuarto desestimaron os recursos interpostos por este garda civil contra a sanción que se lle impuxo de acordo coa a Lei Orgánica de réxime disciplinario da Garda Civil. A Avogacía do Estado mostrouse tamén contraria a estes recursos.

O Supremo, nunha sentenza datada en setembro, confirma o relato dos feitos que considerou probado o Tribunal Militar Territorial Cuarto. Todo ocorreu o día 9 de decembro de 2019, cando o garda expedientado tiña servizo de portas, seguridade do acuartelamento e atención ao cidadán no posto de Sanxenxo en horario de 06:00 a 14:00 horas.

Segundo o tribunal, sobre as 13:15 horas, un cidadán presentouse nas devanditas dependencias para presentar unha denuncia por extravío da súa carteira, que contiña o seu documento nacional de identidade, permiso de conducir, tarxetas bancarias e demais documentación.

Outro garda atendeuno en primeira instancia e dirixiuse ao xefe accidental da área de Atención ao Cidadán , ao que preguntou se podía recoller a denuncia en cuestión porque el estaba a realizar outros labor. O comandante do posto ordenou ao garda logo expedientado que atendese el ao cidadán e encargásese de recoller a denuncia.

Transcorridos uns minutos, o cidadán abandonou o posto e sobre as 13:45 horas o responsable do posto viuno regresar de novo ás dependencias, e que o garda que o atendía nun primeiro momento procedía a atenderlle e recoller a denuncia.

O comandante do posto interesouse polo sucedido e preguntou ao cidadán sobre o motivo polo cal se marchou anteriormente. Nese momento, comentoulle que non lle había parecido correcto o trato que lle dispensaba o garda que lle atendía inicialmente, o garda logo expedientado. Segundo relato, "dixéralle que a denuncia non servía para nada", motivo polo cal decidiu marcharse e acudir á Policía Local, onde lle dixeron que a denuncia debía presentala ante a Garda Civil. Por ese motivo, regresou logo.

Ante o Supremo, o garda civil expedientado centrou o seu recurso en que se vulnerou o dereito á presunción de inocencia; en falta de motivación da sentenza, o que vulnera o dereito á tutela xudicial efectiva; e, en vulneración do dereito a un proceso con todas as garantías e o dereito de defensa respecto do dereito á proba. O Alto Tribunal desestima todos os motivos.