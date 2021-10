O Gremio de Mareantes distingue como membro de honra ao director da Escola Naval

O Gremio de Mareantes distinguiu este martes ao comandante-director da Escola Naval Militar de Marín como membro de honra da entidade.

O presidente do Gremio, José Luis Arellano lembrou no seu discurso a longa historia desta entidade que organizaban o servizo de vixilancia de costa para o Arcebispado ou facían cumprir as "Levas de mar", ou que eles mesmos estaban exentos de leva.

Pedro Cardona Suanzes agradeceu a medalla e o diploma de honra que acreditan o seu novo cargo nos mareantes de Pontevedra.

"Mi Comandante, ya forma usted parte de esta gran Familia de los Mareantes de Pontevedra, al igual que lo fueron los que le precedieron en el cargo, y lo serán los que lo releven, porque el destino y el servicio son los que realmente mandan", afirmou Arellano.