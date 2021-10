Investigadoras do Grove avistan 77 baleas en catro días

Avistamento dunha balea © BDRI Avistamento dunha balea © BDRI

"Unha semana inesquecible", así valoran desde o Instituto para o Estudo dos Golfiños Mulares (BDRI. Bottlenose Dolphin Research Institute) a vivida o seu equipo entre o martes 12 e o venres 15 de outubro en augas galegas con 77 baleas avistadas.

Este traballo, que forma parte do proxecto BALAENATUR que financia o Goberno de España, permitiu a identificación de 7 baleas azuis e o avistamento de máis de 50 rorcuales comúns e 20 rorcuales aliblancos.

Desde este instituto con sede no Grove, coñecido por como BDRI (como acrónimo do seu nome en inglés Bottlenose Dolphin Research Institute), sinalan que este resultado "non sería posible sen o gran traballo levado a cabo polo equipo" durante máis de 60 horas e máis de 500 quilómetros de navegación ao longo da costa galega. Grazas ás 12 mozas investigadoras e 2 investigadores polo seu "gran esforzo e dedicación" que achegará información de gran valor para o estudo e conservación destes xigantes dos océanos.

Novas baleas azuis únense ás que xa visitaban as nosas augas de forma regular confirmando un incremento no número de exemplares desde 2017. Tras analizar algúns dos datos recolleitos durante as campañas de estudo da semana pasada e en particular a fotoidentificación dos 7 exemplares de balea azul, 4 deles nunca antes víronse nas nosas augas e 3 xa repiten experiencia por segundo e terceiro ano consecutivo. "Estarán a convencer aos seus amigos para que os acompañen a visitar Galicia?", pregúntanse desde o BDRI.

As grandes baleas azuis visitan Galicia desde 2017 para alimentarse. O seu avistamento permitiu aos investigadores estudar o comportamento de alimentación e social xa que permaneceron xuntas durante 4 días interactuando entre elas.

"Puidemos estudar o comportamento de alimentación en superficie destes xigantes que nos sorprenderon cos seus movementos sincronizados baixo a auga".

"Unha marabilla da natureza que non fai máis que poñer en evidencia a importancia da conservación do medio ambiente mariño en augas galegas para que as futuras xeracións poidan ser testemuñas da devandita beleza e maxestosidade", afirman.