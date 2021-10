Detidos dous arousáns coa maior cantidade de cocaína da historia intervida a bordo dun veleiro

Máis de 5.200 quilogramos de cocaína foron aprehendidos © Policía Nacional Máis de 5.200 quilogramos de cocaína foron aprehendidos © Policía Nacional

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta coa Polícia Judiciária de Portugal, na que participaron o Exército do Aire portugués, a Armada Portuguesa, a NCA do Reino Unido, a DEA de Estados Unidos, o MAOC, o CITCO e a DIRAN da Policía Nacional de Colombia, interviñeron no Atlántico 5.200 quilogramos de cocaína, a maior aprehensión ata a data desta substancia estupefaciente a bordo dun veleiro.

Tres persoas foron detidas durante esta operación, entre elas un destacado e coñecido lancheiro que se atopaba en busca e captura por outro transporte de cocaína que foi frustrado no mes de marzo do ano pasado.

As investigacións policiais comezaron a principios deste ano sobre unha organización multinacional dedicada, presuntamente, á exportación de inxentes cantidades de cocaína desde Colombia e Venezuela a Europa. Facíano mediante o uso de embarcacións de recreo, especialmente iates e veleiros. Nese proceso de investigación, e a través das informacións que de forma constante intercambiábanse as axencias antidroga implicadas, púidose identificar non soamente a quen realizaba o almacenamento e a exportación do estupefaciente desde Sudamérica, senón tamén a quen desde España e Portugal distribuían a droga que recibían cara a Europa.

A principios de agosto, o Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC), achegou información sobre o veleiro que, de maneira inminente, realizaría o transporte. Tratábase dunha embarcación de pavillón español de 23,44 metros de eslora.

En avance das investigacións permitiu coñecer, xa no mes de setembro, que o veleiro iniciara a viaxe de retorno a España, albergando unha inusual carga de cocaína que ía dirixida aos clientes que a adquirían en orixe e que tiñan as “go- fast” no sur da Península Ibérica, preparadas para recollela nas coordenadas do Atlántico estipuladas para iso.

O pasado 16 de outubro, tras localizar o veleiro, un equipo de asalto da Armada Portuguesa, acompañados por axentes da Policía Nacional de España e da Polícia Judiciária de Portugal, abordaron a embarcación, achando na cuberta e a primeira ollada un importante número de fardos similares aos que habitualmente se elaboran para o transporte de cocaína.

Ao dentificar aos tripulantes, resultou que un deles era un coñecido narcotraficante que se atopaba en busca e captura por outro transporte de cocaína que foi frustrado no mes de marzo do ano pasado.

Acompañábanlle outras dúas persoas que, a pesar de carecer de antecedentes penais, eran coñecidos polos investigadores da Policía Nacional pola súa estreita relación cos integrantes dun dos máis importantes grupos de lancheros da Ría de Arousa.

O rexistro do veleiro permitiu a intervención de máis de 5.200 quilogramos de cocaína, cantidade insólita ata a data e que pon de relevancia o potencial das organizacións implicadas na operación.

Entre os efectos intervidos destacan os sistemas de comunicación e inhibición de frecuencias de última xeración, que proporcionaban seguridade a cada unha das manobras ilegais que os tripulantes tiveron que realizar desde que se iniciou o periplo. Co fin de evitar a identificación do veleiro, os narcotraficantes o dotaran de falsos nome e bandeira para camuflar a súa acción criminal.