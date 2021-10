Protesta do persoal dos nove PAC da área sanitaria polas quendas impostas: "no hay cuerpo que lo aguante"

Protesta de persoal dos PAC na entrada do Hospital Provincial © PontevedraViva Irene Pardo, médica do PAC de Bueu © PontevedraViva José Pardavila, médico do PAC da Parda © PontevedraViva María Torre Almón, profesional do PAC de Caldas © PontevedraViva Protesta de persoal dos PAC na entrada do Hospital Provincial © PontevedraViva

Un grupo de profesionais dos nove Puntos de Atención Continuada (PAC) da área sanitaria concentrábase este luns nas escaleiras do Hospital Provincial. Demandan unha negociación colectiva cos máximos responsables da xerencia da área sanitaria, que dirixe José Ramón Gómez, para resolver a situación actual de falta de persoal nestes puntos de urxencia nos centros de saúde.

Representantes sindicais denuncian que este sábado rexistráronse esperas de ata catro horas no PAC da Parda, chegando a acumulares medio centenar de pacientes ao atoparse un só facultativo traballando, en lugar dos tres previstos. No PAC do Grove foi necesario derivar os pacientes ao PAC de Baltar, en Sanxenxo, ao carecer de médico. Situacións similares rexistráronse nos PAC de Caldas e Marín. Alertan de que a xerencia recoñece, a través dun informe de Recursos Humanos, que existen 24 vacantes sen cubrir na Atención Primaria, que termina derivando en saturación nos centros de saúde.

María Torre Almón, profesional do PAC de Caldas, afirma que o 23 de setembro 58 profesionais dos PAC pediron unha reunión colectiva coa dirección de Atención Primaria, Dirección Asistencial, Recursos Humanos e co xerente, pero a resposta por parte da dirección foi negativa. Contéstanlles que só están dispostos a negociar individualmente con cada PAC. Unha solución que é rexeitada polos representantes sindicais que demandan solucións en conxunto para atopar quendas equitativas e que cumpran co acordo asinado coa xerencia.

Alertan de que desde a dirección da área evitouse á comisión de centro, modificaron calendarios sen negociación previa con case 3.000 horas voluntarias realizadas nas últimas semanas obrigando aos profesionais a situacións laborais duras. María Torre denuncia, ademais, que se están adoptando medidas que "rozan a ameaza" con avisos de obrigatoriedade con menos de 24 horas de antelación, alertas de posibles expedientes ou análises por parte da Inspección de baixas de menos dunha semana a profesionais deste servizo.

Irene Pardo, médica desde 2019 no PAC de Bueu, é unha das profesionais que sofren estas improvisacións por parte da xerencia. Afirma que traballan a golpe de fax recibido con anuncios de novas quendas, en ocasións con menos de 12 horas de antelación. Esta facultativa revela as chamadas que se reciben presionando para que acepten quendas voluntarias: "propoñen telefonicamente, non no papel porque non é legal", indica apuntando a que a dirección pide que cambien unha garda a cambio de facer outra e finalmente, os profesionais ven obrigados a realizar as dúas.

José Pardavila, médico do PAC do Centro de Saúde da Parda en Pontevedra, tamén relata que esta situación se agrava a medida que avanzan os meses. En xuño, o 10% das quendas de tarde non foi cuberto; en xullo a cifra elevouse ao 16%, en agosto alcanzou o 32%, unha cifra similar á de setembro e, neste mes de outubro, o 88% de quendas de tarde non se cubriu.

Sinala que persoal con xornada reducida por temas familiares recibiu obrigatoriedades para cambiar quendas de traballo. Ante estas situacións, os pacientes se estresan ao chegar ás consultas. "Hai xente que chega estresada e hai ameazas", admite Pardavila que lembra que na Parda hai oito médicos cando deberían ser un máis. Con todo, esa praza é cuberta polo resto de facultativos. "Hai xente que non ten nin 12 horas de descanso. Iso non hai corpo que o aguante", sinala este doutor que pide calendarios equitativos, organizados cos traballadores.

Indica que os médicos residentes que acoden a estes centros onde reciben docencia ao ver a situación buscan outros centros nos que exercer porque "quen quere estar localizado todos os días, sen conciliación familiar, sen poder planificar nada?", expón José Pardavila. Entende que esta situación derívase dunha mala xestión desde hai anos. María Torre incide neste punto indicando que hai profesionais que se queren ir desta área sanitaria e dispostos, mesmo, a perder a súa praza #ante leste "acoso".

A protesta deste luns rematou no interior do Hospital Provincial tentando presionar á directora asistencial, Sonia Fernández-Arruti, a manter unha xuntanza con todo o colectivo. Finalmente, esta reunión non se producía porque a integrante da dirección non se atopaba no centro hospitalario.

Protesta de persoal dos PAC na entrada do Hospital Provincial