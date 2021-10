Brincabois abre o servizo de identificación micolóxica a todos os afeccionados aos cogomelos

Comezan as actividades outonais da Asociación Micolóxica Brincabois co servizo de identificación micolóxica aberto a todos os afeccionados aos cogomelos que se acerquen co fin de que os membros desta asociación lles aporten unha correcta identificación dos exemplares que recolleron.

Todos os luns, ata o 20 de decembro, de 20:30 a 22 horas, no Bodegón Arca, na Rúa Álvarez Limeses, nº 9 de Pontevedra.

Os martes ata o 21 de decembro, de 20 a 21 horas, no Centro Social do Gorgullón.

E os mércores ata o 22 de decembro, de 20:30 a 22 horas, no bar La Reina del Raxo, na Avenida de Lugo, en Pontevedra.