Rescatan en Marín a unha persoa atrapada nun incendio na súa vivenda

Intervención dos bombeiros nun incendio en Marín (arquivo) © Diego Torrado

Axentes da Policía Local de Marín rescataron este venres un home que quedou atrapado na súa vivenda despois de que se declarase un incendio.

O suceso produciuse ao redor das 12.40 horas nun edificio da rúa Tiro Naval Janer.

Tras o aviso de Emerxencias de Galicia os axentes municipais foron os primeiros en chegar, sinalando os veciños que unha persoa atopábase no interior do domicilio, do que saía unha columna de fume negro a través dunha xanela.

Segundo explica a Policía Local lograron entrar na vivenda rompendo o marco da porta, momento no que saíu do piso unha gran cantidade de fume. Tras varios intentos, os axentes conseguiron comunicarse co ocupante do domicilio, que manifestou atoparse ben.

A pesar diso o home atopábase "aturdido, pero consciente, con claros signos de atoparse baixo a influencia de bebidas alcohólicas", sinalan desde o corpo policial.

O evacuado foi atendido no lugar por unha ambulancia do 061, pero rexeitou ser trasladado a un centro sanitario.

Por último tras a chegada á zona dos bombeiros, procedeuse a combater o lume que iniciara na cociña e que se propagou por toda a estancia, dándose por controlado o incendio ás 13.55 horas.

Os danos materiais limitáronse finalmente á propia cociña, mentres que o resto da vivenda quedou afectada polo fume.