Salvan un can moribundo nunha lameira en Poio

Perro rescatado nun barrizal © Policía Local de Poio

A Policía Local de Poio rescatou un can que se atopaba moribundo nun bulleiral.

Os feitos ocorreron ao redor das 18:30 horas da tarde do xoves, cando os axentes recibiron o aviso dun veciño que informaba do estado do animal.

Cando os axentes acudiron, o can estaba no medio do barro e presentaba dificultades para camiñar. Ademais, estaba completamente desnutrido, cego e con diversas feridas. Tamén tiña un vulto debaixo da mandíbula.

Segundo informou a Policía, o animal non tiña chip e foi trasladado de inmediato ao veterinario, onde actualmente atópase recuperándose.