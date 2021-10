A Garda Civil investiga unha explosión nun edificio de Ribadumia

A Garda Civil investiga unha explosión rexistrada pouco antes das once da mañá deste xoves nun edificio de Ribadumia.

Segundo informaron desde o Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia, un particular alertou dunha explosión no segundo piso dun edificio do Calexón Loureiro e sinalou que se percibía un forte cheiro a gas.

Inmediatamente foron mobilizadas as urxencias médicas, a Garda Civil, os Bombeiros do Salnés e a compañía de gas.

Os bombeiros informaron que ao chegar ao lugar comprobaron que estaba danada a parte exterior da porta de entrada pero dentro da vivenda non había ninguén nin tampouco detectaron fugas de gas.

A Garda Civil investiga se se utilizou algún tipo de artefacto explosivo.