"Pontevedra entendeu e executou moi ben o espazo público como acolledor da cultura"

Urbtopías abriu ao grande a súa nova edición. Dous anos despois, tras unha paréntese obrigada pola covid-19, o Museo de Pontevedra volveu a acoller unhas xornadas que buscan reflexionar sobre novas formas de habitar as cidades e os seus espazos públicos.

O arquitecto británico David Chipperfield e a xestora cultural Ana Tomé, directora da Fundación Museo Reina Sofía, foron os protagonistas da primeira das catro citas que a organización de Urbtopías, un ciclo impulsado polo Concello, organizou para este ano.

"Rexenenar o urbano: Os espazos culturais como elementos de cohesión" foi o tema sobre o que conversaron estes dous expertos, que coincidiron en sinalar a "oportunidade" que a pandemia nos deu como sociedade para "reconsiderar" prioridades.

Ante un auditorio que quedou pequeno para acoller a todo o público que quixo achegarse a esta xornada, Chipperfield defendeu que as infraestruturas culturais son a "punta do iceberg" das infraestruturas sociais e da recuperación de espazos urbanos.

A este respecto, sinalou que Pontevedra "entendeu e executou moi ben" a idea de "dar valor" ás rúas e prazas como "acolledores" de actividades culturais. "É algo que non é tan común e é moi bo", engadiu.

Tras alertar do perigo de que as institucións culturais "se preocupen máis do turismo que da cidadanía", o arquitecto sinalou que os museos "están nun momento de transición" entre a mera exhibición de obxectos e ser un lugar "onde a xente se reúna".

"O que vemos na maioría dos museos é que están a tentar dinamizarse e converterse en espazos máis relevantes para a vida diaria", apuntou David Chipperfield.

Ana Tomé, pola súa banda, subliñou que "non é imprescindible nin de lonxe" que existan infraestruturas para que exista cultura, xa que esta non debe limitarse a edificios, senón que debe abrirse ao espazo público "susceptible" de ser usado como recinto cultural.

Iso si, sinalou que "contido e contedor son as caras da mesma moeda" porque se existe unha programa e unha filosofía cultural estas infraestruturas "serán máis útiles", polo que ambas deben "ir da man" na súa planificación.

Os xestores culturais, afirmou Tomé, "estamos para promover demanda e non para satisfacela" e apostou porque os centros non sexan "sedes de programas prefabricados senón sedes de escoita", sendo "altofalante" de iniciativas sociais ao redor da cultura.

"Non se debe traballar para todos os públicos. Para todas as persoas si, pero para públicos específicos porque non a todo o mundo lle gusta o mesmo", sentenciou.

Para iso, dixo Ana Tomé, os museos "deben saír do seu papel como gardas da alta cultura para converterse en plataformas para as inquietudes sociais" e converterse en "intérpretes da realidade" que lles rodea "moito máis alá do patrimonial".