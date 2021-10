A educación de 0 a 3 anos será gratuíta en Galicia a partir do próximo curso

Todas as escolas infantís de Galicia serán gratuítas. Así o anunciou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante o debate do estado da autonomía que se está celebrando este mércores no Parlamento galego.

Esta medida, avanzou Núñez Feijóo, afectará tanto os centros públicos como privados, así como ás escolas de iniciativa social ou as municipais, sempre que estas últimas estean ao día nos seus pagos ao consorcio autonómico.

Aínda que non deu moitos detalles, o presidente galego ha asegurado que este plan situará a Galicia "á vangarda de España".

Ata o de agora, a educación de 0 a 3 anos só estaba financiada no caso dos segundos fillos e sucesivos matriculados nestas escolas infantís.

Este programa de axudas encádrase dentro dun plan estratéxico que ten como obxectivo compensar a caída constante de nacementos na comunidade, xa que segundo Feijóo este reto demográfico é o "problema número un" ao que se enfronta Galicia.