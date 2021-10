O novo modelo de residencias en Galicia establecerá unidades de convivencia de 25 persoas

A partir de 2022, a Xunta de Galicia prevé activar o seu novo modelo de residencias de maiores "intelixentes" que, segundo o presidente galego, fará que estes centros sociosanitarios pasen a ser os máis "ambiciosos e vangardistas" de toda España.

Durante o debaten sobre o estado da autonomía, que se está celebrando este mércores no Parlamento galego, Alberto Núñez Feijóo destacou que as novas residencias galegas deberán converterse en "pequenos fogares" para os seus usuarios.

Así, terán que estar divididas en unidades de convivencia de 25 persoas como máximo, o que ademais de achegar mellores coidados aos maiores permitirá protexelos de brotes de enfermidades infecciosas que, debido á súa idade, poidan ser fatais para eles.

Núñez Feijóo explicou que o comité asesor sociosanitario está a ultimar os detalles deste novo modelo de residencias, que se presentará nas próximas semanas.

A pesar diso, avanzou que se crearán unidades de coidados intermedios, nas que se atenderá ás persoas que, tras recibir o alta nun hospital, necesitan acompañamento social durante un determinado tempo antes de volver ás súas casas.

Ademais, poñerase en marcha o primeiro plan de formación continuada do sector residencial para mellorar as capacidades dos profesionais e adoptarase un sistema para que a Xunta poida seguir "en tempo real" a situación de todas as residencias que hai en Galicia.

"*É un esforzo de modernización sen precedentes", subliñou Núñez Feijóo.