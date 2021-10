A partir do mércores José Malvar terá dirección única de subida

O Concello de Pontevedra informou que a partir deste mércores, José Malvar só terá unha dirección posible, de subida, e ningún vehículo poderá baixar por ela até que non remate esta primeira fase da obra.

O corte do carril de baixa será a partir das 09.30 horas do mércores (co fin de facilitar o tráfico de entrada colexios).

O tráfico procedente de Doce Novembro/Eduardo Pondal cara á Ponte dos Tirantes ten as seguintes alternativas:

Rúa Estrada . Avenida de Lugo – Valdecorvos ou Monte Porreiro.

Eduardo Pondal – Rúa das Hortas – Pintor Laxeiro – Virxinia Pereira – Avd. Lugo – Monte Porreiro

Doce de Novembro . Loureiro Crespo – Casimiro Gómez

Esta última terá fortes restricións en horas puntas: os tráficos de subida de José Malvar, Loureiro Crespo e Casimiro Gómez, conflúen na rotonda de Loureiro Crespo con Doce de Novembro, polo que é probable que, en horas puntas, esta colapse, polo que terá que ser desviado o tráfico, ben cara a Rúa Estrada ou Texoeira.

O tráfico pesado xa fora desviado con antelación pola Seca, e os autobuses poderán seguir subindo pola rúa afectada e baixar por Casimiro Gómez durante toda a actuación