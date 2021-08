Domínguez reta a Lores a que consiga emprego para as 500 familias que se verían afectadas por un peche de Ence

Rafa Domínguez, presidente do PP local © Mónica Patxot

"Condeno todo tipo de violencia: pasada, presente ou futura. Non debe de quedar ningún tipo de dúbida", así comezaba Rafa Domínguez, presidente do PP local, a súa comparecencia este martes ante os medios de comunicación en resposta ás acusacións de Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, de estar tras os actos violentos rexistrados no inicio das festas de Pontevedra o sábado 7 de agosto na Alameda polos traballadores de Ence que se concentraron durante o pregón de Violeta Mosquera.

Domínguez indicou que poñerse os petos que portaban os traballadores da empresa como realizaron varios concelleiros populares non é "ser violento" e atribúe as acusacións do alcalde á desesperación do Lores "que non sabe como xustificar ante a cidadanía que a súa decisión puxo na rúa a cincocentas familias. E sinalou que o obxectivo de Fernández Lores é desviar a atención sobre o drama que viven estas familias por culpa do recurso ante a Audiencia Nacional que mandou interpoñer a través do Concello de Pontevedra e que tivo como consecuencia unha sentenza que anula a prórroga concedida polo goberno de Mariano Rajoy á entidade pasteira.

"Iso é o terrible, que 500 familias de Pontevedra poden ir á rúa", dixo o representante popular, que convidou o alcalde nacionalista a "poñerse ao volante e loite polos seus veciños". Para que isto suceda, demanda ao rexedor que se reúna cos traballadores de Ence e busque puntos en común con eles. Domínguez insiste en que o culpable da situación actual de incerteza que pesa sobre a fábrica é culpa de Fernández Lores por presentar o recurso. "Tivo a capacidade e o empeño para pechar, agora pídeselle que teña a mesma capacidade para xerar emprego", indicou cando se lle preguntaron sobre a argumentación que desde o goberno local trasládase de que o Concello non ten competencias sobre emprego, xa que esta área corresponde á Xunta de Galicia.

E neste sentido, Rafa Domínguez insta a Fernández Lores a que busque emprego e achegue algunha alternativa laboral a estas familias para evitar que teñan "esta situación tan desesperada". O portavoz municipal do PP afirmou que Ence vai sobrevivir ao peche da fábrica e os que o van a pasar mal son as 500 familias.

O representante da oposición na corporación sinalou que a única opción para Ence é a súa localización en Lourizán e afirmou que "baixo o meu punto de vista, a idea da empresa é pechar a fábrica en Pontevedra". Por este motivo, insistiu en que a súa preocupación céntrase na cidade e nas familias que dependen da factoría.