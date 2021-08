O Porto Deportivo Juan Carlos I incrementa a súa facturación en xullo un 8% respecto a 2019

O porto deportivo Juan Carlos I logrou durante o pasado mes de xullo incrementar os seus ingresos respecto ao mesmo mes de 2019, é dicir, verán anterior á pandemia e récord en actividade turística.

O aumento de facturación foi do 8%, alcanzando os 306.188 euros, e prevese que as cifras melloren aínda máis en agosto no que xa non hai un só amarre dispoñible para todo o mes.

O porto deportivo de Sanxenxo conta cunha superficie concesional de 123.222 metros cadrados. As súas instalacións comprenden unha lámina de auga de 90.000 metros cadrados, 450 puntos de amarre e máis de 25.000 metros cadrados de espazo peonil. Aos amarres de alugueiro estival e anuais fixos súmanse as concesións e os amarres variables para o tránsito de embarcacións.

Segundo informan desde o Concello, durante o pasado mes de xullo, recalaron en Sanxenxo 139 embarcacións, 112 a vela e 27 a motor. A maioría destes barcos cunha eslora de ata 12 metros (56) e de ata 15 metros (45). En canto á bandeira, 82 procedían de España, 16 dos Países Baixos e 12 tiñan bandeira francesa, tamén recalaron embarcacións de Portugal, Bégica, Suíza, Gran Bretaña ou Polonia. En xullo confirmouse unha recuperación paulatina do tránsito internacional que durante o pasado ano sufriu un importante descenso dentro das 126 embarcacións que elixiron o porto deportivo Juan Carlos I para a súa estancia temporal.

Nauta, a empresa municipal que xestiona o porto deportivo, recibe a diario numerosas peticións para o alugueiro de amarres para todo o ano, especialmente de barcos de eslora de máis de 18 metros.