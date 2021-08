O DOG publica a relación de afectados pola nova glorieta en Santo André de Xeve

CEIP de Santo André de Xeve © CEIP de Santo André de Xeve

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publica este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG) o Decreto polo que se declara a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de mellora da seguridade viaria na estrada PO-224, en Santo André de Xeve.

Trátase das expropiacións para a construción dunha nova glorieta na súa intersección coa estrada PO-223 e a mellora da mobilidade peonil en toda a súa contorna.

O investimento que o Goberno galego destinará a esta actuación rolda os 935.000 euros, nos que se inclúe o pagamento dos 15 predios necesarios para a súa execución.

O obxectivo é desenvolver distintas actuacións nesta estrada para reforzar a seguridade viaria na entorna do centro escolar CEIP Santo André de Xeve.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade procederá ao levantamento das actas previas e á licitación das obras no segundo semestre do ano. Os traballos contan dun prazo de execución de doce meses.

A intervención prevé, ademais, habilitar un itinerario peonil e ciclista de 400 metros que permita conectar o núcleo de Sobral co colexio Santo André de Xeve.

Tamén se procederá á reordenación e ampliación de zonas de aparcadoiro na entorna do CEIP, que disporá de 27 prazas en batería, ampliarase a zona de aparcadoiro de buses actual e incorporaranse 18 prazas para profesores e empregados do centro educativo. Na zona frontal do CEIP, habilitarase un carril exprés, o coñecido como "kiss and ride" existente nos aeroportos, que estará deseñado para que os alumnos baixen do coche e poidan acceder ao centro de xeito seguro sen a compañía dos seus pais.

As actuacións proxectadas están recollidas na colaboración asinada entre a Xunta e Stop Accidentes, convenio que conta cunha achega autonómica de 95.000 euros para o fomento da cultura da seguridade viaria. A intervención autorizada este luns polo Executivo autonómico parte así das accións impulsadas no marco dun proxecto piloto da citada asociación, dirixido a facilitar desprazamentos máis seguros en contornas rurais e contou coa implicación da comunidade escolar.

Esta intervención desenvolverase de xeito coordinado co proxecto de execución da nova senda na estrada autonómica PO-223, de 2 quilómetros de lonxitude, que configurará un percorrido continuo entre os núcleos do Couso e Sobral, atravesando o polígono industrial e o CEIP.