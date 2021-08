Noite ao raso para ser as primeiras no concerto de Pol Granch

Fila de fans facendo garda antes do concerto de Pol Granch © Mónica Patxot Fila de fans facendo garda antes do concerto de Pol Granch © Mónica Patxot Fila de fans facendo garda antes do concerto de Pol Granch © Mónica Patxot Fila de fans facendo garda antes do concerto de Pol Granch © Mónica Patxot

Ao mediodía deste luns 9 de agosto a fila superaba a vintena de fans, sobre todo mulleres, que esperaban sentadas as dez horas que restaban para o inicio do concerto do artista madrileño Pol Granch ás 22:00.

Conforme avanza o día, a ringleira vai aumentando o seu tamaño. O que non cambia é a estampa das catro adolescentes, de entre 15 e 16 anos, que ocupan o primeiro lugar xunto ao enreixado onde se sitúa a entrada ao espazo de cadeiras para poder ver ao seu ídolo de preto.

Este grupo leva toda a noite facendo garda no lugar. Para iso tiveron que agardar a que rematase o concerto domingueiro dos Brincos e os operarios recollesen a zona. Mentres, cóntannos, foron cear ao Burger King e gozaron cos fogos artificiais.

"Somos catro amigas dos concertos", coméntannos. E é que se dá a casualidade de que a súa amizade xurdiu en Pontevedra hai dous anos. "Coñecémonos no concerto de Beret e pasamos tamén a noite ao aire libre para estar as primeiras no concerto do día seguinte de Lola Índigo", apuntan.

As súas procedencias, Vigo, Pontevedra, Lugo e Santiago, estas dúas últimas si amigas de antes.

A pontevedresa é a única que esta noite durmiu baixo teito e a que acolle as pertenzas das súas amigas, entre elas o saco de durmir grande e o toallón que compartiron para pasar a noite á intemperie. "Pasamos moito frío", confesan e engaden que "apenas durmimos, un intre no banco de madeira xunto á praza e o resto xa aquí sentadas".

Apúntannos que estas horas as pasaron sen ningún sobresalto porque hai un garda de seguridade vixiando toda a noite a zona do escenario e os asentos e que tamén se achegou para preguntarlles como se atopaban.

Estas catro amigas xa planean volver a reunirse en próximos festivais, segundo como evolucione a pandemia. Para a pontevedresa, este será o seu primeiro gran concerto, xa que en 2020 preferiu non acudir a ningunha cita musical onde puidese concentrarse moita xente.

Finalmente preguntámoslles por que Pol Granch e contestan que lles gusta a súa música, que xa o levan seguindo desde que hai 3 anos se proclamou vencedor de Factor X España. Sobre o seu salto á interpretación na nova tempada da famosa serie Élite de Netflix non opinan, non o viron e realmente a elas o que lles gusta é a súa música. Xa queda menos para poder gozalo e compensar a noite case en vela e o día ao sol, cunhas temperaturas que alcanzarán os 27 graos.