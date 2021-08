Unha muller de 85 anos convértese no falecemento 190 de pacientes covid na área sanitaria

A cifra de falecementos de pacientes con positivo activo por covid incrementouse este venres na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés chegando ás 190 mortes.

Segundo informa o Servizo Galego de Saúde, a última vítima foi unha muller de 85 anos que se atopaba ingresada no Hospital do Salnés sendo positivo en coronavirus.

Ademais o Sergas confirmou outros cinco falecementos nas últimas horas en Galicia, dous deles de persoas usuarias de centros para maiores. Trátase dun home de 82 anos que estaba a ser atendido no complexo hospitalario de Ferrol e que procedía da residencia Santo Estebo de Perlío en Fene e dun home de 84 anos usuario da residencia Domus VI de Vigo que se atopaba no CHUVI. Ambos os dous falecementos tiveron lugar o xoves día 5.

Por último Sanidade informa do falecemento o xoves dun home de 88 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, dunha muller de 91 anos o venres en POVISA en Vigo e dun home de 95 anos tamén o venres no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

Con estes últimos casos a cifra de falecementos de persoas con positivo activo por covid en Galicia ascende a 2.489 desde o inicio da pandemia.