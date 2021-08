A taxa de paro en Sanxenxo redúcese un 8%, igualando a mellor porcentaxe conseguida en 2019

O Concello de Sanxenxo viu reducido o seu paro con motivo da mellora da redución turística, recuperando as mellores cifras previas á pandemia. Con 135 novos empregos, o municipio diminuíu a cifra de parados ata as 618 persoas, 157 menos que en 2020 e só 27 máis que en xullo de 2019. Esta cifra supón o segundo mellor dato de paro despois de xullo de 2019, cando a redución chegou ata os 591 parados.

Máis destacadas son as cifras desde o final de estado de alarma en maio, cando Sanxenxo reduciu a cifra de paro un 45%, pasando de 1.122 a 618 parados o que supón a creación de 504 empregos nos tres últimos meses.

Doutra banda, Sanxenxo incrementou os seus residuos nun 8% con respecto ao mesmo mes de 2020 e reduciunos no 5% sobre xullo de 2019, mentres que o consumo de auga reduciuse un 5,2% con respecto a 2020 e un 4,9% sobre xullo de 2019. En canto a estes datos, desde o Concello prefiren quitarlle firo xa que as cifras "son tan pequenas que dependen da climatoloxía, en especial da calor que fixese".

Os datos que si que son máis relevantes é o diñeiro de recadación do aparcadoiro do porto, que chegou en xullo deste ano aos os 84.363 euros, o que supón un 13% máis que o mesmo mes de 2020 e un 13% menos que o dato de xullo do 2019.

Resumidamente, son uns datos que confirman a mellora do municipio que, en palabras do goberno local, "é o sinal máis inequívoco da recuperación da actividade económica".