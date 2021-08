O Hospital Provincial renova a Unidade de Coidados Paliativos

Unidade de Coidados Paliativos do Hospital Provincial © Sergas Unidade de Coidados Paliativos do Hospital Provincial © Sergas Visita á Unidade de Coidados Paliativos © Sergas

O Servizo Galego de Saúde (Sergas), a través da súa área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, ven de investir máis de 100.000 euros nun plan de melloras e humanización para a área de hospitalización da unidade de Coidados Paliativos emprazada no primeiro andar do Hospital Provincial que, cun prazo de execución técnica dun mes, rematou este venres co ingreso gradual de pacientes nalgunhas habitacións desta renovada área.

Este plan de melloras e humanización da área sanitaria -que contou coas aportacións técnicas do equipo humano que desenvolve a sua labor nesta unidade- procedeu á renovación do chan dos aseos dos pacientes, coa creación de pratos de ducha contínuos para mellorar a accesibilidade, así coma a renovación dos inodoros e sistemas de descarga.

Esta reforma efectuou así mesmo a dotación dunha nova iluminación, con tecnoloxía LED tanto nas zonas comúns de tránsito coma as habitacións desta unidade, efectuando o pintado integral de paredes e molduras cun gradiente de tonalidades máis axeitado para este entorno de hospitalización. Tamén na sala de estar de familiares se mellorou o confort e habitabilidade integral da estancia.

Así mesmo, procedeuse á implantación dun sistema de atemperamento térmico en toda a área, que garante unha temperatura de confort durante todas as épocas do ano, así como melloras da súa ventilación.

Tamén efectuouse un vinilado e pintado de portas coa renovación das súas ferraxes, así coma un tratamento dos elementos de madeira da unidade, recuperando o seu aspecto natural. Renováronse os armarios e estanterías, así coma os tapizados de sillóns e cadeiras de brazos.

Así mesmo, as actuacións de mellora e humanización incluíron a renovación do sistema de chamada/timbres de pacientes ao control de Enfermaría.

Dende a Xerencia sinalan que esta iniciativa de humanización na unidade de Coidados Paliativos -executada en época estival no marco do Plan de Adecuación de Recursos da Área Sanitaria- posibilita que ao longo dos meses de verán se executen pequenas obras de mellora, actuacións preventivas e de reparación de distintas unidades, pois representan intervencións que durante outras épocas de maior ocupación hospitalaria o resto do ano sería máis complicado acometer.