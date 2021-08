O Sergas abrirá este sábado 25.000 autocitas para vacinar a mozos de 16 a 22 anos

"Nos próximos días imos abrir un número de ata 25.000 autocitas a mozos de entre 16 e 22 anos. Abrirémolo nos próximos días e anunciarémolo con antelación para seguir incorporando aos mozos con incidencia máis alta", así o anunciou este mércores o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Concretamente, abrirase este desde as 9 horas do sábado 7 de agosto e ata as 23,30 horas do domingo 8; un total de 25.000 dose para os nados entre os anos 2000 e 2005, que se vacinarán a próxima semana. É unha franxa de idade na que se rexistra na comunidade "un incremento moi importante" de contagios no marco da pandemia.

Para pedir autocita pódese facer desde un computador na dirección: cita.sergas.gal, ou no portal de saúde do Sergas. Tamén se pode solicitar desde un teléfono a través da APP Sergas móbil.

En declaracións aos medios en Ribeira, o titular do Executivo galego tamén aclarou en canto a quen non consigan autocita que se continuará coa chamada 'forzada' desde o Servizo Galego de Saúde (Sergas) por orde cronolóxica de idade.

O proceso de inmunización en Galicia avanza, conforme o ritmo de cada área sanitaria, na franxa etaria de 29 cara abaixo. Ademais, está a citarse por SMS a todos os cidadáns nados no ano 1999 e anteriores, e continúa aberta a autocita para os maiores de 40 anos.