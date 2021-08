Volei praia, futevolei e tenis praia para pechar o Verán Deportivo de Lourido

Marga Caldas presenta en Ferreirós as dúas últimas sesións do Verán Deportivo de Poio © Concello de Poio

A concelleira de Deportes, Marga Caldas (BNG), presidiu este mércores o acto de presentación das probas que acollerá nas dúas vindeiras fins de semana a praia de Lourido, na parroquia de San Salvador, dentro do circuíto provincial do Verán Deportivo.

Trátase dunha iniciativa que xa é un clásico da temporada estival poiense, toda vez que se leva celebrando desde hai unha década (coa excepción do ano pasado, por mor da pandemia da Covid-19) e que, nesta ocasión, conta coa colaboración da Deputación de Pontevedra, ademais doutras institucións organizadoras. Acompañada pola presidenta do club Volei Praia Vigo, Raquel Cameselle, e a deportista Aída Martínez, Caldas amosou a súa satisfacción polo feito de que Poio acolla as últimas probas dun calendario que se iniciou en xullo, lembrado que "esta é unha aposta polo deporte sostible e os hábitos saudables, ademais de ser un engadido no que á oferta de lecer se refire, xa que son probas espectaculares e dignas de ser gozadas nunha contorna como é a praia de Lourido".

As citas terán lugar o 7 e 8 de agosto e o 14 e 15 do mesmo mes. Durante a primeira fin de semana o protagonismo será para o volei praia e o futevolei. En ambos casos, haberá competición para deportistas federados e tamén para amateurs, nas categorías feminina, masculina e mixta. Poderán participar, neste último caso, persoas maiores de 16 anos. O peche do calendario, a mediados de agosto, correrá a cargo das competicións de tenis praia.

Ademais, Marga Caldas lembrou que esta programación tamén inclúe outras iniciativas a maiores, como sesións formativas en este tipo de disciplinas para as crianzas, que tamén terán lugar en Lourido antes do desenvolvemento dos partidos. "Mantemos a nosa aposta pola saúde e temos claro que o deporte é esencial dentro desa filosofía".

Para poder participar nas probas amateur requirirase inscrición previa, a través da páxina web da organización. As infraestruturas deportivas ficarán instaladas xa desde os vindeiros días e ata o 15 de agosto.