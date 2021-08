O Concello e a Xunta reparten case 2,7 millóns entre a hostalería e sectores afectados pola covid en Sanxenxo

Cafetería en Sanxenxo © Mónica Patxot Cadeiras dunha terraza en Sanxenxo © Mónica Patxot

As axudas directas de 1.000 euros achegadas polo Concello de Sanxenxo aos establecementos de hostalería para compensar os prexuízos económicos ocasionados pola Covid comezaron a abonarse. En total, beneficiaranse 353 locais.

Esta repartición viuse axilizada tras o convenio asinado coa Xunta de Galicia para fixar os criterios baixo os cales os hostaleiros puideron optar a estas subvencións.

Son case 2,3 millóns que a Xunta repartiu entre autónomos, microempresas, hostaleiros e outros sectores do municipio afectados polas restricións sanitarias.

Entre elas, recentemente, no caso do sector hostaleiro do municipio, foron tramitadas 30 solicitudes para a mellora de terrazas e paquetería para envío a domicilio que supuxo máis de 354.000 euros.

Esta orde supuxo o 80 % do investimento en axudas directas a autónomos e pemes de menos de 50 traballadores, desde un mínimo de 1.500 euros dos gastos ata un máximo de 25.000 euros.