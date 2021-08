O procedemento para urbanizar a Travesía República Arxentina de Marín xa está en marcha

Plano da Travesía República Arxentina de Marín © Concello de Marín

A Xunta de Goberno do Concello de Marín aproba o inicio do expediente de contratación do proxecto para a urbanización da Travesía República Arxentina, que comunicará a rúa homónima con Inferniño. Unha obra que supoñerá un importante cambio no urbanismo da vila.

Actualmente o ámbito presenta dúas situacións moi diferentes. O extremo leste, que entronca coa rúa República Arxentina, atópase completamente urbanizada e edificada. Ao final da rúa atópase un muro e un regato que delimita a zona urbanizada da que está aínda sen urbanizar. Estre tramo de rúa de nova apertura está composto por tres parcelas en estado de semiabandono.

O investimento necesario para abrir o novo vial ascende a 256.407 euros para a que se solicitará unha subvención ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.