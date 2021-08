Os datos de ocupación hostaleira en Poio xa rozan cifras anteriores á pandemia

Silvia Díaz, concelleira de Turismo, na Seca © Concello de Poio

Os datos de ocupación correspondentes ao mes de xullo no Concello de Poio xa son parecidos a tempadas previas á pandemia. Durante a segunda quincena do mes de xullo, os establecementos do municipio contaron cunha porcentaxe de prazas ocupadas do 67 %, catro puntos menos que na mesma franxa do 2019. Pero un aumento considerable con respecto ao mesmo período do 2020, no que a ocupación quedou nun 47 %.

A concelleira de Turismo, Silvia Díaz, entende que estes rexistros "son moi meritorios, máxime se temos en conta a evolución que experimentou a situación sanitaria desde finais do mes de xuño, momento non que comezaron a subir vos casos activos a nivel nacional, ou que derivou en novas restricións".

Con respecto á primeira quincena de xullo a subida tamén é considerable ao pasar dun 25 % do 2020 a un 53 % do presente 2021.

Sobre o perfil dos visitantes, o turismo nacional segue sendo o principal baluarte do sector. Máis do 95 % das persoas que se achegaron a Poio durante o mes de xullo procedía doutras cidades de España, na súa maioría de Cataluña, Andalucía ou Madrid.

Silvia Díaz confía en que esta tendencia á alza rexistrada en xullo consolídese no mes de agosto.