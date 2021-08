O Sergas notifica dez novas mortes por covid, catro delas na área sanitaria de Pontevedra

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) notificou este luns o falecemento de dez persoas que foran diagnosticadas por coronavirus. Todos eles tiñan patoloxías previas e ningún era usuario de residencias de maiores.

Segundo estas fontes oficiais, o pasado venres día 30 de xullo morreu unha muller de 93 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

O sábado 31 de xullo tivo lugar o falecemento dunha muller de 95 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Na xornada do domingo 1 de agosto producíronse 5 decesos: o dunha muller de 89 anos e un home de 79, ingresados no Hospital Universitario de Lugo; dous homes ingresados no Hospital de Ferrol, ambos de 94 anos de idade; e no Hospital do Salnés morreu un home de 87 anos.

Finalmente, o Sergas engade que este luns 2 de agosto rexistráronse outros tres falecementos: unha muller de 81 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, unha muller de 91 anos no Hospital do Salnés e un home de 85 anos no Hospital de Lugo.

Xa son 2.474 o total de vítimas en Galicia desde o inicio da pandemia.