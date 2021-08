A Xunta publica o decreto expropiatorio de 31 fincas para a construción dunha senda en Santo André de Xeve

A Xunta publica este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG) o decreto expropiatorio para a construción dunha nova senda na estrada PO-223 entre O Couso e O Sobral, no concello de Pontevedra.

O investimento que o Goberno galego destinará a esta actuación rolda os 1,2 millóns de euros, nos que se inclúe o pagamento dos 31 predios necesarios para a súa execución. Estas obras contan con financiamento de fondos europeos Feder.

A senda, de 2 quilómetros, configurará un percorrido continuo entre os puntos quilométricos 3+600 e 5+760, atravesando o polígono industrial e o CEIP Santo André de Xeve.

O proxecto inclúe modificacións do trazado da estrada e a mellora de interseccións, coa implantación de semiglorietas e cuñas de aceleración e deceleración. Melloraranse as paradas de autobús e, atendendo á solicitude do colectivo ciclista Pedaladas, incorporarase un treito de senda na glorieta da intersección coa vía a Monte Porreiro.

A Xunta prevé desenvolver estas obras de xeito coordinado co proxecto de mellora da seguridade viaria da estrada PO-224, en Santo André de Xeve, onde se sitúa o colexio, precisamente na contorna da intersección onde se cruzan estas dúas estradas de titularidade autonómica.