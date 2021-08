O mexillón galego necesita atallar a contaminación e melloras estruturais para seguir sendo o mellor do mundo

Carmela Silva recibe á presidenta do Consello Regulador del Mexillón de Galicia, Lina Solla © Deputación de Pontevedra Bateas na Illa de Arousa © Servizo de Emerxencias

Buscar vías de colaboración para potenciar a produción e o comercio do mexillón galego foi o motivo da reunión mantida este luns no Pazo Provincial entre a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e a presidenta do Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Lina Solla.

"Teñen moitos proxectos para modernizar o sector e nolos van presentar para ver a posibilidade de que poidamos participar na súa financiacion. Facer isto é apostar polo crecemento económico, pola creación de emprego e por un sector no que somos os mellores do mundo", declarou a mandataria socialista ao rematar unha reunión que se prolongou durante máis dunha hora.

"Hai moitísimos proxectos, hai mil cousas para facer", recoñeceu Solla facendo especial fincapé na necesidade de implementar "melloras portuarias, de trazabilidade, na pegada de carbono ou na contaminación das rías".

Aínda que Galicia segue sendo unha potencia na produción e comercialización de mexillóns, no sector alertan de que "están pasando cousas no mar e hai que saber de onde veñen porque hai escasez de produto". Aínda así, desde o Consello Regulador esperan poder salvar a campaña."Non vai ser mala de todo, pero agardamos que para o ano que ven mellore", confesou Solla.

Poñer en valor o mexillón producido en Galicia é un dos obxectivos principais da nova directiva do Consello Regulador. "A demanda é fantástica, pero temos que loitar para que o noso producto sexa o mellor do mundo. Nós non temos que competir en prezo, temos que competir en calidade e temos que darlle un valor engadido ao produto", apela a representante do colectivo.