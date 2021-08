O BNG de Cerdedo-Cotobade denuncia o "roubo" dunha faixa "contra o espolio eólico"

Membros do BNG no lugar no que foi "roubada" a faixa © BNG de Cerdedo-Cotobade

As queixas do BNG de Cerdedo-Cotobade seguen á orde do día. Ás alegacións presentadas con anterioridade con motivo dos tres novos proxectos eólicos (Tramontana, Siroco e Rula) e aos de Porto Vidros e Campo das Rosas, únese a denuncia do roubo dunha faixa que estaba en contra do proxecto.

Desta forma, o partido nacionalista acusa do robo dunha faixa de máis de 5 metros colocada na recta de Chan, en Carballedo. Segundo o grupo municipal, a faixa era a utilizada nos actos de denuncia "contra o espolio enerxético que estamos a sofrer" e "foi roubada esta pasada noite".

O portavoz do grupo nacionalista, Ernesto Filgueira, explicou que a faixa a colocaron o pasado martes diante de numerosos veciños da localidade, pero este domingo xa non estaba, segundo puideron ver varios membros do BNG que achegáronse ata o lugar. Comprobaron que, efectivamente, "non había restos da faixa máis si as bridas cortadas e tiradas no chan".