Continúan seis pacientes na UCI e baixa lixeiramente o número de hospitalizados por covid-19

A área sanitaria de Pontevedra - O Salnés mantén a 45 persoas ingresadas diagnosticadas con coronavirus. Rexístrase un descenso de tres pacientes respecto a a xornada do venres.

39 ingresados atópanse en planta de hospitalización repartidos 28 no Hospital Montecelo; 8 no Hospital do Salnés e 3 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra. A este número hai que sumar as seis persoas con covid-19 que se manteñen na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo dentro do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Tamén se rexistra unha redución no número de casos activos. Nas últimas horas pasouse de 3.031 a 3.015, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade.

Por outra banda, desde o Servizo Galego de Saúde notificouse este venres a morte de dúas persoas con coronavirus. Trátase dun home e dunha muller, os dous con 88 anos de idade e con enfermidades previas rexistradas nos seus historiais clínicos. O número de decesos ascende, con estas novas mortes, a 184 persoas desde o inicio da pandemia.

Durante as últimas 24 horas realizáronse 850 probas PCR, nas que se detectaron 168 novos casos positivos confirmados. Na cidade de Pontevedra, o número de casos positivos este sábado é de 866 persoas, catro máis que o venres 30.

GALICIA

O número de positivos novos en Galicia alcanza as 1.171 persoas nas últimas 24 horas, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade. Trátase de 22 contaxios menos en relación aos que se notificaron durante o venres 30 e 241 menos que os detectados durante a xornada do sábado anterior.

A cifra de persoas hospitalizadas en centros da comunidade sitúase en 301, un menos que hai 24 horas, pero aumenta a cifra de persoas ingresadas en Coidados Críticos con 40 pacientes, catro máis que o venres.

Rexistráronse tres novos falecementos nas últimas horas, ademais dos dous casos en Pontevedra hai que sumar un terceiro caso dunha muller de 92 anos, falecida no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. A cifra de mortes por covid-19 desde o inicio do plan de continxencia ascende a 2.460 persoas.

Por áreas sanitarias, o número de positivos é o seguinte: Vigo: 4.539 (+64); A Coruña-Cee: 3.827 (+64); Pontevedra-O Salnés: 3.015 (-16); Santiago-O Barbanza: 2.324 (-33); Lugo: 2.218 (+6); Ourense: 1.983 (-114); e Ferrol: 963 (+13).