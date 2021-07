A curva dispárase na área sanitaria: nove pacientes máis no hospital e 203 novos positivos nunha soa xornada

O pequeno respiro que supuxo na xornada do xoves unha redución do número de casos activos de covid-19 resultou ser tan só un espellismo e este venres non só volveron a crecer o número de pacientes coa enfermidade, senón que tamén o fixeron de forma importante aqueles que, pola súa gravidade, requiren hospitalización.

Segundo o balance oficial do Servizo Galego de Saúde, este venres 30 de xullo hai 48 pacientes no hospital, nove máis que os 39 do xoves. Non hai cambios na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo, que se mantén con seis, pero si en planta de hospitalización.

Así, a área sanitaria mantén 42 pacientes ingresados en planta de hospitalización fronte aos 33 do xoves tras crecer en todos os hospitais. Así hai 29 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, seis máis; 5 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez, dous máis; e 8 no Hospital do Salnés, un máis que o día anterior.

Ademais, hai 26 casos activos máis que o xoves, un total de 3.031, dos que 2.983 son asintomáticos ou teñen síntomas leves e, por tanto, están a evolucionar no seu domicilio.

Alcánzase esta cifra tras unha xornada con 203 novos positivos. Detectáronse tras realizar un número elevado de probas PCR, 1.338 (ata o momento efectuáronse 275.551), e tamén probas de antíxenos.

Ademais, na o mesma xornada déronse 177 altas. Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 15.748 pacientes e outros 182 pacientes faleceron.