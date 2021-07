Condena da Audiencia a dez anos e dez meses de prisión para un home que violou a exparella

Audiencia Provincial © Mónica Patxot

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra emitiu unha condena que obrigará a permanecer en prisión a un home durante dez anos e dez meses ao consideralo autor dun delito de agresión sexual coas agravantes de parentesco e de xénero.

Ademais o tribunal considera que o acusado tamén é autor dun delito de malos tratos e outro de ameazas leves de xénero. A sentenza prohíbe que se aproxime e poida comunicarse coa súa exparella durante un período de sete anos superior á pena de prisión establecida, ademais de cinco anos de liberdade vixiada.

As xuízas desta sección indican no fallo xudicial que o acusado e a vítima conviviron desde febreiro de 2017 ata o 27 de abril de 2019, nesta data a muller concluíu a relación pero o condenado non aceptou esta ruptura. Acudía en ocasións á vivenda da súa ex, enviáballe mensaxes e realizaba chamadas a través do teléfono móbil, obrigando á vítima a bloquealo.

"Desde o inicio da convivencia, o acusado deu mostras dun comportamento controlador, posesivo e violento", sinalan as maxistradas nesta resolución, na que especifican as ameazas e agresións que o home causou. O 19 de maio de 2019 presentábase en casa da muller e rompeu un dos cristais da porta. Ante esa ameaza, a muller, asustada, deixouno entrar na vivenda.

O tribunal considera probado que, no interior do inmoble, o condenado propúxolle manter relacións sexuais e, ante a negativa da muller, agarrouna polos pulsos e arrastrouna ata a habitación. Unha vez alí, forcexou con ela e agrediuna sexualmente.

A declaración da vítima, segundo maniféstase na sentenza, foi "clara, persistente, coherente e de peso nos aspectos substanciais e decisivos, carente de incredulidade subxectiva ou ánimo espurio e corroborada obxectivamente". Sinalan que "non consta nin se aprecia trazo algún na súa personalidade que poida afectar á súa declaración, nin que existan razóns que afecten á credibilidade persoal da testemuña ou ánimo de resentimento, vinganza ou animadversión contra o acusado".

Por último, a sentenza recolle que o seu testemuño foi corroborado polos policías que declararon durante a vista oral, por un whatsapp de voz que o condenado lle había enviado tras a agresión sexual e tamén polos informes médico-forenses, que acreditaban a violencia física e tamén as secuelas psicolóxicas que a vítima sofre pola agresión.