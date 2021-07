O congreso provincial do PP xa ten lema: "Camiñamos xuntos"

O comité organizador da edición número 18 do Congreso do Partido Popular de Pontevedra que se celebrará o 18 de setembro xa ten lema. Será "Camiñamos xuntos". A intención é poñer en valor a importancia de contar cun partido "unido e centrado no que realmente importa", explica a presidenta do comité, Ana Ortiz.

O congreso versará sobre dous eixos. A primeira parte centrarase en "Os novos retos para o municipalismo", no que traballa a concelleira de Caldas e integrante de Novas Xeracións, Sara Martínez. E un segundo, "Impulsar a igualdade con éxito", liderado por Raquel Touriño, vicesecretaria de Igualdade do PPdeG.

Os integrantes do comité tomaron a decisión de inscribir de forma automática como participantes aos afiliados que formaron parte do congreso autonómico co obxectivo de simplificar a inscrición e evitar desprazamentos innecesarios ás sedes locais. Aínda así, lembran que continúa aberto o prazo para que o resto de afiliados poidan anotarse ata o 4 de agosto.