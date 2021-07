Rafa Domínguez lamenta que o tramo da AP-9 entre Pontevedra e Vigo sexa o único sen rebaixa

Rafa Domínguez © Mónica Patxot

O presidente do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, queixouse este xoves de que o tramo da AP-9 entre Vigo e Pontevedra, co quilómetro máis custoso de toda Galicia, sexa o único que non se beneficia da rebaixa anunciada polo Goberno. "É unha pena que unha vez máis o PSOE esquézase de Pontevedra e dos seus cidadáns, que seguiremos pagando polos 23 quilómetros de autoestrada máis caros de España", criticou o popular.

“É inxusto que teñamos que ver como se benefician outras cidades mentres a nosa segue sometida ao ninguneo do PSOE. Baixan os tramos da Coruña a Ferrol ou o da Coruña a Santiago e de nós parece que se volveron a esquecer. Non lle chega ao Goberno central coa lentitude nas actuacións que leva a cabo na nosa cidade ou coa parálise dalgunhas obras para que agora confirmen este novo agravio a Pontevedra", protesta o líder da oposición na capital pontevedresa.

"O prezo é practicamente inasumible para unha familia media da nosa cidade. O PSOE, no canto de levar a cabo unha mellora do prezo para facer máis económico o tramo e protexer a economía dos cidadáns, segue penalizando aos pontevedreses", rematou Domínguez as súas queixas.

Con todo, as bonificacións aplícanse a toda a AP-9 entre Tui e Ferrol. O decreto bonifica as peaxes que os vehículos, tanto lixeiros como pesados, teñen que pagar polo uso da autoestrada, ampliando a todos os días da semana e a toda a autoestrada as medidas que xa están vixentes nalgúns tramos.

Para os vehículos lixeiros pasan a ser gratis todos os traxectos de volta co dispositivo de telepeaxe que se realicen nun prazo máximo de 24 horas. A bonificación do 100% do percorrido de regreso ao momento de orixe aplicarase todos os días da semana, festivos incluídos.