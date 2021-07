O comité de empresa de Ence solicita formalmente unha reunión co vicepresidente económico da Xunta

Os representantes dos traballadores de Ence tentan tocar en todas as portas da administración para que se acelere o proceso que leve á convocatoria dunha nova reunión da mesa de diálogo sobre o futuro da fábrica pasteira na ría de Pontevedra.

Pablo Bacariza, secretario do comité de empresa, presentaba formalmente este mércores unha solicitude de entrevista co vicepresidente segundo e conselleiro de Economía da Xunta de Galicia, Francisco Conde, despois de que na xornada do martes pediran á xefa de gabinete na dirección xeral do edificio administrativo da Xunta en Pontevedra un encontro urxente co responsable de economía e industria do goberno galego.

Desde o comité agardan que a xuntanza sexa en breve para coñecer de primeira man cal é a postura da Xunta ante o novo horizonte aberto tras a sentenza contra a prórroga de Ence en Lourizán, despois de que Francisco Conde reclamara unha mesa de diálogo a pesar de que recoñece que un traslado da empresa pasteira non é viable. O representante do executivo tamén pediu publicamente ao Goberno do Estado que indique cales son as condicións ás que se pode acceder en "termos de axudas de fondos europeos onde o goberno é quen ten a última palabra para dotar destes fondos a un proxecto destas características".

A parte laboral quere coñecer se a Xunta está disposta a ofrecer terreos alternativos para unha posible localización no caso de que non prospere o recurso que Ence vai presentar #ante o Tribunal Supremo contra a sentenza da Audiencia Nacional, que anula a prórroga.

UNIDADE SINDICAL

Ademais, segundo integrantes do comité, tentan chegar a un acordo entre os distintos integrantes dos sindicatos, tal e como se debateu na última asemblea, para manter unha unidade sindical ante a situación de incerteza na que se atopa o persoal da fábrica co obxectivo de defender os postos de traballo ante as distintas administracións.

Nas últimas horas, Comisións Obreiras anunciaba que continuaría con novas mobilizacións organizadas por esta central. A primeira delas está previsto que coincida coa xornada de lectura do pregón das festas da Peregrina, o sábado 7 de agosto.