Bioeconomía forestal, fronte á crise enerxética e climática

A pandemia da COVID-19 provocou unha reconsideración dos modelos produtivos, enerxéticos e de explotación de recursos.

A esta crise sanitaria, únense as previsións de crecemento exponencial da poboación mundial, co consecuente incremento da demanda de alimentos, enerxía, auga e outros recursos. Todo un reto para a necesaria loita contra o cambio climático.

Neste contexto, faise necesario un desenvolvemento sostible, e a bioeconomía –definida pola FAO (Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura) como "a produción baseada no coñecemento e a utilización de recursos, procesos e métodos biolóxicos para proporcionar bens e servizos de forma sostible en todos os sectores económicos"– desempeña un papel fundamental.



BIOECONOMÍA FORESTAL CIRCULAR

A bioeconomía circular é un concepto que amplía a dimensión da chamada "economía verde" cara a unha implicación de todos os sectores que forman parte da cadea de produción. Deste xeito, a bioeconomía une tanto o desenvolvemento sostible como a circularidade.

A produción forestal é un claro exemplo de bioeconomía verde circular, ao basearse na produción e transformación da madeira, de modo que se utiliza todo o recurso renovable. Tamén é unha fonte de emprego directo e indirecto en toda a súa cadea de valor.

Ademais de combater o abandono do rural e contribuír a evitar os incendios, as actividades ligadas á bioeconomía forestal teñen un importante efecto de mitigación do cambio climático, xa que proporcionan alternativas a produtos baseados en combustibles fósiles e aumentan a fixación de carbono mediante o cultivo e desenvolvemento das masas forestais.



BIOECONOMÍA FORESTAL SOSTIBLE

As factorías de Ence baséanse no modelo circular da bioeconomía, no que todos os recursos se utilizan e reutilizan de maneira eficiente, xerando os mínimos residuos posibles e proporcionando á sociedade materiais necesarios e de uso común. Materiais de orixe natural, renovables, reciclables e biodegradables, que poden volver á natureza sen causar danos ambientais.

Grazas á subministración de celulosa, a compañía proporciona ademais unha materia prima natural que en multitude de casos substitúe a outros materiais, como o plástico e os seus derivados. Deste xeito, Ence contribúe de forma directa á loita contra o cambio climático, e coa xeración de enerxía renovable con biomasa, ao impulso dunha enerxía sostible e respectuosa co medio ambiente.

Ademais, a compra de madeira local xera emprego na contorna próxima, cunha estimación de 200 millóns de euros ao ano en Galicia.



XESTIÓN CERTIFICADA RECOÑECIDA

Ence Pontevedra desenvolve as súas actividades a través dun modelo produtivo integrado. Este iníciase cando a madeira certificada, materia prima natural e sostible, chega á biofábrica e emprégase para transformala en pasta de celulosa, base de toda unha diversidade de produtos papeleiros de uso cotián. Ademais, este proceso é unha mostra de Economía Circular, un sistema de aproveitamento dos recursos onde priman as máximas de redución e reutilización dos residuos.

Grazas aos excelentes resultados obtidos en materia ambiental, as biofábricas da compañía foron galardoadas con importantes recoñecementos a nivel internacional, entre os que destacan a etiqueta ecolóxica Nordic Swan –ecoetiqueta oficial dos países nórdicos– por cumprir cos criterios máis esixentes de respecto ambiental; a distinción Ouro da Comisión Europea á Biofábrica de Pontevedra en recoñecemento á súa mellora ambiental nos últimos 15 anos; ou a certificación AENOR Residuo Cero, que acredita que a compañía leva a cabo unha xestión eficiente dos seus residuos, e que é capaz de valorizalos, propiciando o seu aproveitamento para darlles unha nova vida dentro do seu proceso de produción.

A actividade de Ence reafírmase, desta maneira, plenamente aliñada coa recuperación verde.