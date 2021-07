Recollida de sinaturas contra o parque eólico previsto en Castrove

Marga Caldas, responsable local do BNG de Poio, anuncia que o partido nacionalista que ocupa a alcaldía no Concello presentará alegacións contra o proxecto que promove a empresa Cadaval e Ventoso para crear un Parque Eólico no Monte Castrove, afectando a unha zona do municipio.

Desde a formación afirman que o proxecto do parque eólico só ten como obxectivo "engordar beneficios de grandes empresas". A portavoz nacionalista manifesta que a normativa do Goberno de Núñez Feijóo deixa "indefensos" aos propietarios de terreos e mesmo á administración local, que son os encargados de "soportar" o impacto destes proxectos.

Alertan do impacto ambiental, a repercusión negativa no patrimonio e a depredación urbanística, debido á perda de valor das casas e dos terreos situados nas proximidades ao parque, ademais dunha invasión do espazo forestal.

O BNG reclama un modelo de participación pública nos beneficios e demanda que estes parques vincúlense a proxectos industriais que xeren emprego. Trasladarán preguntas sobre este proxecto ao goberno da Xunta a través do Parlamento Galego e anuncian a instalación de postos de recollida de firmas contra esta iniciativa.