Substitución no mando da Escola Naval de Marín coa transformación dixital como reto inminente

Maica Larriba co comandante saínte, Ignacio Cuartero Lorenzo © Subdelegación del Gobierno en Pontevedra Acto de entrega de mando da Escola Naval Militar ao capitán Pedro Cardona Suanzes © Escuela Naval Militar de Marín Acto de entrega de mando da Escola Naval Militar ao capitán Pedro Cardona Suanzes © Escuela Naval Militar de Marín

O capitán de navío Pedro Cardona Suances tomou posesión este martes como novo comandante director da Escola Naval Militar de Marín, substituíndo no cargo ao tamén ferrolán Ignacio Cuartero Lorenzo.

O acto de substitución tivo lugar no Patio Álvaro de Bazán e contou coa asistencia do almirante director de Ensino Naval Victoriano Gilabert Esgote, así como de oficiais, suboficiais e dotación da Escola Naval Militar e da subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba.

Victoriano Gilabert fixo un recoñecemento público ao director saínte, que ten o seu novo destino no Estado Maior da Armada en Madrid, e tamén ao novo director, ao que desexou "sorte" e trasladou "todo o respaldo da Armada".

Pedro Cardona Suances recolle a testemuña con grandes retos por diante, entre os que destaca o 'Centro de Intelixencia Artificial da Armada ( CIA2)', unha unidade de nova creación encadrada orgánicamente na Escola Naval Militar, con dependencia funcional do Estado Maior da Armada, para dirixila nunha transformación dixital Armada 4.0, onde a intelixencia artificial ( IA) constituirá un dos seus piares básicos.

O novo director ocupa o número 30 na lista de todos cuantos militares ocuparon devandito cargo desde a inauguración da ENM en 1943, sendo o primeiro Pedro Nieto Antúnez.

Pedro Cardona naceu en Ferrol e ingresou na Escola Naval de Marín en 1990, procedente dunha estirpe moi vinculada á Armada. O seu pai, Pedro Cardona Comellas, é capitán de navío retirado e o seu bisavó foi fundador da Aviación Naval.

Desenvolveu a maior parte da súa carreira profesional en buques de superficie, fundamentalmente en fragatas, como as 'Asturias', 'Raíña Sofía' e 'Almirante Juan de Borbón'. Durante ese tempo formou parte de agrupacións nacionais, OTAN e UE e participou en múltiples exercicios e en operacións como ' Atalanta' e 'Sexa Guardian', na que exerceu o mando da agrupación de buques de superficie da OTAN que participaban na mesma.

Así mesmo, mandou a Patrulleiro 'Atalaia' e a fragata 'Reina Sofía'. Entre os anos 2006 e 2008 estivo destinado no Programa de Intercambio de Oficiais Armada Royal Navy, permanecendo dous anos embarcado nos buques británicos, pasando destinado posteriormente, ao Centro de Avaliación e Certificación para o Combate da Frota ( CEVACO).

En terra, estivo destinado no Estado Maior da Armada, Estado Maior da Frota e Representación Militar de España ante os Comités Militares da OTAN e a UE, en Bruxelas.

É Diplomado en Estado Maior polo Joint Services Command and Staff College (Reino Unido) e Master en Defence Studies pola universidade King’ s College London (Reino Unido). Así mesmo, é especialista en Enerxía e Propulsión e en Guerra Electrónica. Fala inglés e ten coñecementos de francés.